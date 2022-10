"Très méchante ou profondément déprimée" : les risques encourus par Jenifer et Ambroise Fieschi selon l'astrologie

Sur le plateau du lancement de la Star Academy le 15 octobre octobre dernier – dont un nouveau prime inédit est diffusé ce samedi 22 octobre –, face aux nouveaux candidats de cette dixième saison, Jenifer a à nouveau subjugué le public. Plus de vingt ans après, la grande gagnante de la première édition, qui fêtera bientôt ses 40 ans, était resplendissante dans un total look rose barbie signé Valentino. Alors qu'elle défend un nouvel album, la jolie brune est épanouie professionnellement mais aussi dans sa vie privée. Mariée à Ambroise Fieschi, la mère de trois garçons, Joseph, Aaron et Juvanni file le parfait amour. Que disent les signes astrologiques de Jenifer et Ambroise Fieschi sur leur idylle ?

Femme Scorpion et Homme Gémeaux, ils ont les clés pour voir cette relation perdurer. Née un 15 novembre, Jenifer est native du Scorpion. Mais la moindre infidélité de l'homme en qui elle a déposé sa confiance pourrait la rendre "très méchante ou profondément déprimée", comme rapporté par ELLE. La destinée de cette romance entre une femme Scorpion et l'homme Gémeaux se joue en deux temps. Et les débuts sont souvent sous les meilleurs auspices. Car le couple va avoir une véritable fascination l'un pour l'autre. Jenifer voit son signe du Scorpion lui conférer une immense énergie. Passionnée et impulsive, elle est probablement souvent guidée par ses émotions. Elle entretient ainsi des liens très étroits avec un cercle restreint de personnes en qui elle a une réelle confiance. Ce qui semble être le cas de la mystérieuse chanteuse. "Le mariage s'est imposé comme une évidence. Je ne me sens pas enfermée dans une institution, j'ai trouvé chaussure à mon pied, je suis heureuse", confiait récemment l'interprète du tube Au Soleil à Marie-France.

Pas toujours facile de dealer avec un Scorpion

À l'inverse, son compagnon Gémeaux est bien moins prudent concernant ses relations avec les autres. Son mari Ambroise Fieschi, plutôt inconnu du public, devrait, selon son signe, être quelqu'un de très curieux, ouvert et avec un véritable atout pour la communication. Le Corse a probablement été attiré par la nature affirmée et courageuse de la femme Scorpion. La native de ce signe d'Eau devrait être touchée par la sincérité du Gémeaux. Et sur la durée, ils pourraient bien vivre une histoire solide et durable. Mais seulement, s'ils restent vigilants. Il n'est en effet pas toujours facile de dealer avec l'"agressivité potentielle" de la femme Scorpion. Mais l'homme Gémeaux est tout à fait capable de ne pas être dérouté. Et celle-ci n'attaque qu'en réponse, seulement pour se défendre. Mais la passion totale de la femme Scorpion la fait mettre toute son énergie dans cette romance et la moindre infidélité de l'homme en qui elle a toute confiance être fatal à leur relation, "la rendre très méchante ou profondément déprimée". L'homme Gémeaux est prévenu.