Pour certain.es., demander le signe astrologique de l'autre est devenu primordial. Et ces dernières années, l'astrologie connaît un nouvel élan, passionnant le plus grand nombre. Alors forcément, il a dû vous arriver de vous demander quel signe est le plus compatible avec le vôtre, sur le plan relationnel. Mais savez-vous surtout lequel est le moins compatible ? Purepeople.com vous vient en aide, en vous dévoilant quel signe matche le moins avec chaque signe du zodiaque, en s'appuyant bien sûr des traits de caractère qui ne s'accordent pas vraiment. Alors voici selon les signes astrologiques quelle personne vous risquez de dater une fois mais pas deux.

On vous rassure tout de suite, ami Verseau si vous êtes actuellement en couple avec un Cancer, et cela vaut pour tous les autres, ne rompez pas tout de suite. Les signes astrologiques ne permettent que de représenter une infime partie de notre caractère. Chaque profil astrologique est bien plus complexe que cela, marqué par une histoire propre à chacun. N'oublions pas non plus que l'ascendant et le signe lunaire ont également une place des plus importantes dans votre profil, alors votre histoire pourra donner lieu à de belles étincelles et ce même si votre partenaire est natif d'un signe à priori incompatible avec le votre.

Le Bélier et le Capricorne : ça ne matche pas !

Premier signe du zodiaque sur les douze, le Bélier est aussi l'un de deux qui est le plus impulsif. Fonceur et extraverti, il en prend pas son temps et se jette à corps perdu dans toute nouvelle aventure. Tête dure, il a du mal à changer d'avis, ce qui est loin d'être le cas du Capricorne. Signe de terre, ce dernier aime réfléchir et toutes ses actions sont mûrement pensées. Et alors que le premier a du mal à se poser, ayant bien trop tendance à se lasser de chacune de ses nouvelles conquêtes, le Capricorne, lui, est très fidèle à l'être aimé.