Le roi Charles III colérique et sans sang froid, son signe astrologique en dit long...

Le roi Charles III est un natif du Scorpion. Et son signe astrologique en dit long sur le tempérament de feu du fils d'Elizabeth II. Avec tous les attributs que lui confère ce signe d'eau, on peut en effet expliquer les multiples coups de colère du nouveau roi, proclamé officiellement le 10 septembre après la mort de Sa Majesté. C'est un signe astrologique qui n'hésite pas à piquer. Lorsqu'il se met en colère, il n'épargne rien ni personne. Et Charles a déjà fait polémique avec ses colères visant son personnel. Lors de sa proclamation historique, il a été vu faisant un geste furieux à l'attention d'un de ses assistants. Une attitude qui n'a pas plu aux téléspectateurs, et qui a visiblement quelque peu choqué également la reine consort Camilla, qui serait apparue "mortifiée".

Pas le premier faux pas de Charles vis à vis d'un de ses assistants. Si cette séquence a fait jaser, des vidéos d'archives ont refait surface, et témoigne de son comportement pas toujours glorieux face à son personnel. Visiblement, le prince Charles avait alors du mal à contenir ses nerfs. "Un conseil : ne vous frotter pas trop au Scorpion, car il peut se révéler redoutable", rapporte ainsi Femme Actuelle. Le natif de ce signe est décrit comme possessif, souvent jaloux, et ne supportant pas le mensonge ni qu'on lui cache certaines choses. Réputé pour être le plus intense des signes astrologiques, il est quelqu'un de très sanguin. Il a tendance à perdre très facilement le contrôle de ses émotions, comme le nouveau roi d'Angleterre.

Charles était furieux, il a juste arraché l'évier du mur

Selon l'expert royal Clive Goodman, le fils de la défunte Elizabeth II, disparue à l'âge de 96 ans n'épargne absolument personne. Et si le personnel ne suit pas à la lettre ses caprices, gare à lui. Il n'hésiterait pas à se défouler sur quelques membres. "Charles était furieux, il a juste arraché l'évier du mur, l'a jeté au sol, il s'est brisé en mille morceaux", a raconté l'expert, rapportant un épisode d'une de ses piques de colère. Il aurait ensuite attrapé son valet de chambre par le col, lui lançant : "Tu comprends Ken, je dois juste laisser sortir ça." Un épisode parmi tant d'autres rappelant que le roi Charles III est bien à l'image de son signe astrologique, qui parle pour lui.