Mort d'Elizabeth II : "Affaiblie", "fatiguée"... Rares confidences d'une proche sur ses derniers jours

Ses clichés de la reine Elizabeth II sont devenus en quelques jours les plus célèbres du monde : photographe de la Press Association, Jane Barlow avait eu le privilège, en début de semaine, d'être choisie pour immortaliser la première rencontre entre Liz Truss, la nouvelle Première Ministre et la souveraine. Sans savoir que ses photos seraient les dernières : deux jours plus tard, la nonagénaire est en effet décédée brutalement dans la journée de jeudi, entourée de ses enfants et notamment de celui qui lui a immédiatement succédé sous le nom de Charles III.

Et ces clichés, Jane Barlow a accepté de les évoquer au détour d'une interview pour les médias britanniques. Sans en dire trop sur sa rencontre avec la légendaire Elizabeth, elle a évoqué ces deux images. "J'ai été envoyée à Balmoral pour photographier la rencontre entre la reine et la Première ministre mais pour moi, la meilleure photo est celle où Elizabeth II pose seule" a-t-elle expliqué, évoquant la photographie où l'on peut voir Elizabeth II en jupe écossaise, lunettes sur le nez, seule dans l'un des salons, sûrement avant que la troisième Première Ministre de l'histoire britannique n'arrive.