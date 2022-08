Elizabeth II : Son état de santé inquiète à nouveau à cause d'un rendez-vous de taille

La reine Elizabeth II recevra mardi le nouveau Premier ministre britannique (match entre Liz Truss et Rishi Sunak) dans sa résidence écossaise de Balmoral, où elle y passe son été. Traditionnellement, la monarque accueille les nouveaux chefs de gouvernement au palais de Buckingham à Londres mais en raison de ses problèmes de santé, les règles changent cette année.

Ce sera donc la première fois dans le règne de sa Majesté qu'à l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre sortant (en l'occurence Boris Johnson) ainsi que le nouvel élu organiseront leur passation de pouvoir loin de la capitale, rapporte le Daily Mail. Cette décision aurait été prise afin d'éviter aux assistants royaux "d'avoir à prendre des dispositions alternatives de dernière minute si la reine devait souffrir de problèmes de mobilité le jour J", précise également le tabloïd britannique.

Pas au top de sa forme

Car pour rappel, la souveraine est diminuée physiquement depuis quelques mois. Elle a délégué une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions protocolaires essentielles. D'après les dernières révélations du quotidien britannique My London, le premier successeur au trône rendrait des visites "de plus en plus fréquentes" à sa mère. Un comportement qui ne serait pas dans son habitude. "Il est très inhabituel que le prince Charles fasse ce genre de visites impromptues pour voir sa mère", avait rapporté Ingrid Seward, auteure spécialiste de la royauté.

En mai dernier, elle était aperçue en train de se déplacer en voiturette de golf afin de faciliter son déplacement pour un événement. En juin, à l'occasion de son jubilé de platine (qui célèbre ses 70 ans de règne), elle ratait plusieurs grands moments, notamment une course hippique mythique. Elle n'est montée qu'à deux brèves reprises au balcon du palais. L'état de santé de la souveraine inquiète bien évidemment le peuple britannique, impatient d'apprendre des nouvelles rassurantes à ce sujet.