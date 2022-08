Prince Charles très inquiet pour la reine : Il se rend "quotidiennement" à son chevet

Elizabeth II cacherait-elle au monde entier qu'elle est malade ? Selon le Dailymail, de nombreuses sources indiquent que la reine pourrait bien être dans un piteux état de santé. Pour preuve, le prince Charles serait extrêmement inquiet pour sa maman et se rendrait "quotidiennement" dans sa demeure de Balmoral afin de vérifier que tout aille bien.

Ingrid Seward, de Majesty Magazine, a déclaré : "Il est très inhabituel que le Prince Charles fasse ce genre de visites impromptues pour voir sa mère." Pour rappel, la dernière apparition publique de la reine remonte au 21 juillet dernier à l'aéroport d'Aberdeen. Elle séjourne depuis au Craigowan Lodge en Écosse suite à son son départ du château de Windsor.

On a conseillé à la Reine de ne pas voyager

Autre élément qui pourrait signifier un état de santé défaillant chez Sa Majesté, celle-ci ne devrait pas se rendre à Londres le 6 septembre prochain pour nommer le nouveau Premier ministre. Selon The Sun, il est d'ailleurs fort probable que Boris Johnson et son successeur fassent eux-mêmes le voyage de 1 000 km jusqu'au domaine écossais de la reine. Ce serait la première fois, en 70 ans de règne, que la Reine recevrait un Premier ministre sortant ou nouvellement nommé hors du palais de Buckingham. Boris Johnson et les deux candidats au poste de chef du parti conservateur ont d'ores et déjà indiqué qu'ils seraient très heureux de faire le voyage.

Une source aurait déclaré au Sun : "On a conseillé à la Reine de ne pas voyager. Mais bien sûr, personne ne donne d'ordre à la Reine et, en fin de compte, c'est sa décision. (...) Il y a certaines fonctions de son rôle que le Prince Charles peut faire en son nom et la Reine est catégorique : elle nommera elle-même le Premier ministre. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix de faire faire à la Reine un aller-retour de 1 000 km pour une visite de 48 heures alors que les Premiers ministres peuvent facilement se rendre à Balmoral à la place".

Il s'agit de la dernière modification en date des plans en raison des problèmes de santé de Sa Majesté, qui continue de faire face, du moins officiellement, à "des problèmes de mobilité".