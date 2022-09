Charles III perd son sang-froid et créé le malaise : une célèbre animatrice "très choquée"

Le 8 septembre dernier, la reine d'Angleterre Elizabeth II est malheureusement décédée à l'âge de 96 ans. Il s'agit là d'un évènement historique qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Du côté de la famille royale, l'émotion est à son comble comme on a pu le constater lors d'une courte cérémonie religieuse organisée à Londres en la présence notamment d'une Kate Middleton brisée et d'un Harry en larmes au côté de Meghan Markle. Mais au milieu de ce tourbillon, il est question d'organisation, surtout pour le fils aîné d'Elizabeth II, Charles. Héritier du trône, il a officiellement été proclamé roi et porte désormais le nom de Charles III. Préparé depuis toujours, le nouveau souverain semble toutefois déjà dépassé par ce titre aux nombreuses responsabilités.

Preuve en est, son attitude irritée lors d'une réunion dans le cadre de sa tournée royale pour honorer la mémoire de sa mère. Alors qu'il avait pour mission de signer un livre de cérémonie, il a cédé à la colère en raison... d'un stylo qui fuit. "Oh mon Dieu, je déteste ça. Je déteste ces foutues choses ! Ça arrive à chaque foutue fois !", a-t-il lâché devant les caméras qui le filmaient. Frustré, Charles III a finalement décidé de tout abandonner et de quitter la pièce, laissant sa femme Camilla Parker Bowles seule pour signer à sa place le fameux document dans le calme et avec un stylo différent cette fois.

Les images n'ont forcément pas tardé à faire jaser et cela a justement été un sujet de discussion dans C à vous mercredi 14 septembre. L'occasion alors pour l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine d'exprimer son agacement. "Il l'abandonne, il la plante sur place d'une façon assez cavalière. Moi, j'ai été très choquée !", a-t-elle avoué.

On peut imaginer que le père de William et Harry âgé de 73 ans est si bouleversé par la disparition de sa mère qu'il en oublie ses bonnes manières. Car il faut le rappeler, selon le protocole, son chagrin ne peut prendre le dessus sur ses missions. De quoi facilement faire osciller...