Quels sont les signes astrologiques les plus infidèles ? Un top 3 à fuir...

Les signes astrologiques peuvent parfois nous éclairer sur la personnalité de l'autre. Et ainsi donner quelques éléments concernant notamment son comportement dans une histoire amoureuse. Certains signes sont ainsi plus chanceux en amour que d'autres. On compte parmi ces professionnels de l'amour, le Poissons ou encore le Cancer et le Taureau. Mais une fois en couple, sont-ils fidèles ? La question de la fidélité est pour beaucoup un sujet important dans un couple, quand d'autres font preuve de plus de souplesse. Alors forcément, ceux-là pourraient être intéressés par savoir quels sont les signes astrologiques les plus infidèles. Afin de les éviter à tout prix...

Sur la première marche du podium (et quel podium !), le Sagittaire. C'est sans aucun doute le signe le plus infidèle, chez les hommes et chez les femmes. Le natif du signe possède un caractère franc et un esprit très ouvert (trop ?). Et ce dernier déteste la monotonie, alors forcément quand une nouvelle aventure se présente il a du bien du mal à résister. Pour que l'être aimé s'il est Sagittaire reste fidèle des années durant, il faudra être très compatible avec ce dernier et être capable de casser la routine du quotidien. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe.

S'il n'est pas satisfait, ce signe n'hésitera pas à aller voir ailleurs

Ensuite, vient le Gémeaux. Véritable séducteur, il aime la drague plus que tout au monde. Manipulateur, le natif du signe ne devrait pas avoir de mal à cacher ses aventures extra-conjugales, dissimulant cela sous un air adorable qui trompe son monde. Son caractère souvent hésitant pourra l'amener à tromper son partenaire. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe. Enfin, le Bélier se joint à la fête, en raison de son tempérament impulsif. Pas besoin de réfléchir à deux fois chez le natif de ce signe de Feu, il se lance souvent à corps perdu dans une nouvelle aventure. Et ce dernier, qui aime le mouvement, aura bien du mal à rester en place dans ses relations amoureuses. S'il n'est pas satisfait, il n'hésitera pas à quitter son partenaire pour un autre. Parmi les Bélier célèbres : Guillaume Canet, Céline Dion, Zazie et Kristen Stewart.

Rappelons toutefois que rien n'est si déterminé. La fidélité et l'infidélité ne dépendent heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.