Ces 3 signes astrologiques les plus longs à tomber amoureux... armez-vous de patience !

En amour, personne n'est égal. Et les signes astrologiques ne font pas exception. Ainsi, certains ont beaucoup de chance dans le domaine et semblent passer leur vie en couple, quand d'autres subissent un célibat pas vraiment souhaité. Ces gens-là partagent-ils le même signe du zodiaque ? Il faut dire que certains traits de caractère déterminés par le signe astrologique de chacun, peuvent aider ou non à la vie à deux. Une vie pleine de compromis et pas tous les jours évidentes. Alors forcément, les signes astrologiques les plus indépendants et ne désirant pas faire de compromis pour quiconque ont souvent plus de mal à trouver une histoire qui dure. Et puis, il y a aussi ceux qui ont du mal avec les sentiments.

En effet, certains signes astrologiques sont de vrais coeurs d'artichauts. Et dans cette catégorie, deux signes se disputent la première marche du podium. Il s'agit du Bélier et du signe Poissons. Vous avez un ami qui ne cesse de tomber amoureux chaque semaine ? Vérifiez que ce dernier ne soit pas un natif de l'un de ces deux signes. Si le Bélier saute les pieds joints et la tête en avant dans l'amour, le Poissons, amoureux de l'amour, peut connaître des coups de foudre toutes les semaines. À l'inverse, certains signes astrologiques prennent bien plus de temps à avoir des sentiments. Qui sont-ils ?

Trois signes longs à la détente

Ils sont bien moins disposés à tomber amoureux car leurs émotions sont plus enfouies que leurs camarades Bélier et Poissons. Alors que le Cancer et le Taureau peuvent eux aussi avoir un côté fleur bleu, le Capricorne, lui, a besoin de beaucoup plus de temps pour s'amouracher de quelqu'un. Discret et introverti, il n'est pas celui qui va crier son amour sur les toits comme le Bélier ! Les natifs de ce signe sont souvent connus pour leur tempérament froid. Mais ne vous fiez pas aux apparences car derrière cette armure se cache un être des plus sensible. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve notamment Kate Middleton, Vanessa Paradis, Nathalie Péchalat ou encore Omar Sy. Partenaire exigeant, le Capricorne abordera la relation avec prudence et sérénité et prendra donc plus de temps pour dévoiler ses sentiments. Le Verseau, lui, a tendance à fuir les sentiments. S'il ressent quelque chose pour une personne, il prend rapidement ses jambes à son cou afin de se protéger. Alors pas facile de les faire tomber amoureux. Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry et Benjamin Biolay sont tous natifs de ce signe d'Air. Enfin, le natif de la Vierge, toujours très organisé, l'est également en amour. Ce dernier risque d'analyser absolument tout et prendre donc un certain temps avant de se décider à sauter le pas. Parmi les Vierge célèbres, on note le prince Harry, Beyoncé, Lou Doillon ou encore Blake Lively.

Rappelons néanmoins que rien n'est si déterminé. Votre capacité à tomber sous le charme de quelqu'un d'autre ne dépend heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et vos rencontres. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.