Ces signes astrologiques tombent in love en un clin d'oeil... et deux en particulier !

Les astres en disent parfois beaucoup. Et ils peuvent aussi en dire long sur le comportement de chacun en amour. Ainsi, on peut découvrir quels signes astrologiques sont les plus chanceux en amour, et malheureusement aussi les malchanceux. C'est aussi l'occasion de savoir avec quel signe le vôtre matchera le mieux et bien entendu les signes les plus incompatibles entre eux. Mais c'est aussi le bon moyen de découvrir qui sont les signes astrologique capables de tomber amoureux en un clin d'oeil. Certains sont en effet difficiles à séduire et ne se jettent pas facilement dans une nouvelle romance, quand d'autres au contraire rencontrent un coup de foudre à chaque coin de rue.

Personne n'est égal face à l'amour, et cela se voit aussi sur le plan astrologique. À y regarder de plus près au sein de vos proches, certains se mettent plus facilement en couple que d'autres. Et si ces derniers étaient en réalité bien fidèles à leur signe astrologique, les Verseau ou encore ces indomptables Scorpion et Sagittaire ? Quand au contraire vos amis Poissons, Cancer et Taureau ont bien moins de mal à trouver chaussure à leur pied. S'il s'agissait là simplement de comportements plus compatibles avec une vie de couple... On vous laisse faire le test dans votre cercle d'amis.

Deux signes se disputent la marche du podium

Et vous pourriez bien vite découvrir que votre ami qui tombe amoureux toutes les semaines est en réalité un natif du Bélier. Gouverné par Mars, la planète de la passion et de l'action, le Bélier n'a aucun mal à faire le premier pas en amour, en fonceur qu'il est. Pas question de jouer les timides, il saute les pieds joints et la tête en avant dans l'amour. Il obtient la palme de la rapidité à déclarer sa flamme, au sein des signes du zodiaque. Si vous lui plaisez ou qu'il tombe amoureux de vous, il y a de fortes chances que vous l'appreniez très vite. Et s'il est attiré par vous, il ne manquera pas de vous le faire savoir en vous taquinant en permanence, en essayant de vous faire rire et en vous proposant de sortir au maximum avec lui. D'autres sont moins impatients que le Bélier mais tout aussi rapides à craquer pour quelqu'un. Céline Dion, Guillaume Canet et Kristen Stewart, natifs du signe sont-ils au courant de ce trait de leur personnalité ? Parmi les signes astrologiques les plus rapides et expressifs en matière de sentiments, les Poissons arrivent sur la première marche du podium, qu'ils se partagent avec nos amis Béliers. Parmi les natifs de ce signe célèbres, on compte Rihanna, Millie Bobby Brown, Stromae et Jessica Biel. Le Cancer et le Taureau les suivent de près. D'autres à l'inverse sont plus lents ou plus indéchiffrables à l'image du Verseau, du Capricorne ou de la Vierge.

Rappelons néanmoins que rien n'est si déterminé. Votre capacité à tomber sous le charme de quelqu'un d'autre ne dépend heureusement pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel et vos rencontres. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.