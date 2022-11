Diaporama : Ces signes astrologiques tombent in love en un clin d'oeil... et deux en particulier !

Ces signes astrologiques tombent in love en un clin d'oeil... et deux en particulier !

Diane Kruger et Guillaume Canet © BestImage

Exclusif - Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer arrivent à l'aéroport JFK à New York le 1er juin 2022. © BestImage

René Angélil et Céline Dion © BestImage

Marion Cotillard et son compagnon Guillaume Canet lors de l'avant-première du film "Nous finirons ensemble" au cinéma UGC Brouckère à Bruxelles, Belgique, le 23 avril 2019. © Alain Rolland/ImageBuzz/Bestimage © BestImage, © Alain Rolland/ImageBuzz/Bestimage

Exclusif - Rihanna et son compagnon ASAP Rocky profitent d'une soirée romantique au restaurant Issima à West Hollywood, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 10 novembre 2022. © BestImage

Céline Dion et René Angélil © BestImage

Millie Bobby Brown - Photocall de la première mondiale de Enola Holmes 2 (Netflix) à New York, le 27 octobre 2022. © BestImage

Millie Bobby Brown (Stranger Things) sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York le 30 octobre 2022. © BestImage

Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi - Photocall de la première mondiale de Enola Holmes 2 (Netflix) à New York le 27 octobre 2022. © BestImage

Celine Dion et son mari Rene Angelil - Ceremonie de remise des prix Bambi dans la grande salle de l'Hotel de Ville de Dusseldorf. © BestImage

Le chanteur Stromae (Paul van Haver) et sa femme Coralie Barbier - Photocall au défilé Chanel Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté 2023 lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France, le 4 octobre 2022. © Olivier Borde/Bestimage © BestImage, © Olivier Borde/Bestimage

Kristen Stewart à la première du film "Crimes of the Future (les crimes du futur)" à Los Angeles, le 2 juin 2022. © BestImage

22 / 22