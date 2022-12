Quels sont les signes astrologiques susceptibles d'être pervers narcissiques ? Un top 3 à fuir...

Et si le signe astrologique de chacun permettait d'en savoir plus sur les traits de sa personnalité. Parfois les signes astrologiques peuvent en effet nous éclairer sur quelques aspects du caractère de l'autre. Bien entendu, le parcours de chacun, de la naissance à ses rencontres en passant par l'éducation, est bien plus important dans la balance, mais parfois quelques similitudes entre deux personnes du même signe nous rappellent que les astres pourraient néanmoins nous apporter quelques informations. Ainsi, certains signes comme le Poissons, le Cancer ou le Taureau sont plus chanceux en amour que d'autres, quand certains signes comme le Capricorne pourraient bien plus facilement devenir millionnaires.

Mais quid des pervers narcissiques ? Alors que nous vous révélions les signes astrologiques les plus infidèles, avec un top 3 peu reluisant, voici les trois signes astro qui sont les plus susceptibles de developper une personnalité toxique. Et la place toute en haut du podium est prise sans grande surprise par les Gémeaux ! Signe double du zodiaque, comme l'est aussi la Balance, les Gémeaux se voient souvent attribués un dédoublement de personnalité et un talent pour la manipulation. Un manque de confiance en soi notable qui amène à une relation qui souffle le chaud et le froid en permanence. C'est donc le signe le plus enclin à la perversion narcissique. Parmi les Gémeaux célèbres, on compte Jean Dujardin, le prince William, Ben Attal, Lenny Kravitz ou encore Julie Gayet.

Sous leurs airs de gentils...

Derrière les Gémeaux, les natifs du Lion, tels que Mila Kunis, Jennifer Lawrence, ou Alice Taglioni, figurent en bonne place pour développer une personnalité toxique. Ce signe de Feu, élément qu'il partage avec le Bélier et le Sagittaire, est considéré comme l'un des plus vaniteux. Alors méfiez-vous si vous ne flattez pas assez son égo. Ce dernier pourrait bien vous en tenir rigueur et vous faire la tête sans compter les jours. Et ce sans même vous expliquer pourquoi. Et courage à celui qui ne partagera pas l'avis du natif du Lion, il pourrait bien vivre un moment douloureux. Enfin, et c'est une surprise, les Poissons arrivent en troisième place du podium. On a pourtant la fâcheuse habitude de qualifier les natifs de ce signe d'Eau de "gentils". Et pourtant, sous leurs airs, ils sont les maîtres dans l'art de dissimuler leurs sentiments. Et pourraient bien ne pas avoir de mal à vous humilier en public si l'envie leur en prend. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes.