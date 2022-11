Ces signes astrologiques ont plus de chances de devenir riches... Et un en particulier !

Un compte en banque un peu trop vide ? Et si c'était à cause de votre signe astrologique. Si certains ont de la chance en amour , quand d'autres au contraire rencontrent quelques difficultés , quelques signes astrologiques ont également de la chance sur le plan financier. Les astres ont réponse à tout et pourraient bien vous signaler si vous où l'un de vos proches ont des chances de gagner le jackpot. Comment ? Alors non, malheureusement il est impossible de vous donner les numéros du prochain tirage de l'Euromillions ou bien encore de vous garantir l'intérêt de miser sur la cryptomonnaie. En revanche, sur le plan astrologique, quelques valeurs peuvent indiquer les signes les plus à même de devenir riches.

Alors un signe de Terre ayant la valeur de l'argent pourrait ainsi devenir plus riche que le rêveur Poissons ? Pas si sûr. C'est en 2019 qu'une étude comparative sur les plus grandes fortunes américaines et britanniques avait été réalisée par theukdomain.uk. Sur les 100 plus grands chefs d'entreprise, près d'un quart d'entre eux (22%) partageaient le même signe astrologique, celui du Capricorne. On pouvait compter parmi eux notamment le patron de Coca Cola James Quincey. Jeff Bezos, patron d'Amazon, est également un natif du signe. Chez les stars, Kate Middleton Bradley Cooper ou Omar Sy sont aussi Capricorne. Alors amis Capricorne aux comptes en banque bien vide à l'approche de la fin du mois, ne désespérez pas. Rappelons que l'une des principales caractéristiques de ce signe est la détermination

Après eux, grâce à cette étude, on trouve dans l'ordre des plus riches au moins riches, les Gémeaux et lesBalance, avec 13% chacun. Parmi quelques célèbres Gémeaux, on retrouve Angelina Jolie Jamel Debbouze encore Jean Dujardin . Quand les Balance sont représentés chez les célébrités par Kim Kardashian, Marion Cotillard et Serena Williams. Viennent ensuite avec 10% les Lion, les Taureau et les Vierge, puis après Verseau, Cancer et Poissons, parmi lesquels Rihanna , Eva Longoria et Cindy Crawford. avec 9%. Enfin, suivent avec 8% et tout en bas du classement, les Bélier et les Sagittaire, avec 6% de représentants dans le classement. Rappelons néanmoins que rien n'est si déterminé. Votre capacité à rafler le jackpot ne dépend pas seulement des astres, mais aussi de votre parcours bien personnel, votre chance, et votre détermination. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.