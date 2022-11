Quels sont les signes astrologiques les plus radins ? Un top 3 peu glorieux...

Certains de vos proches sont constamment en couple et à y regarder de plus près vous pourriez bien voir entre ces chanceux en amour quelques similitudes sur le plan des astres. À chaque signe astrologique, on retrouve certains attributs. Ainsi, certains ont plus de facilité pour la vie à deux , à l'instar du Poissons, du Cancer ou encore du Taureau. D'autres à l'inverse auront bien plus de réticence à abandonner leur liberté et pourraient avoir plus de mal à trouver l'âme soeur. Ainsi le Verseau, le Capricorne et le Scorpion font partie de ceux-là. Si l'on a également pu apprendre quels signes astrologiques étaient les plus chauds au lit , l'amour n'est pas le seul sujet sur lequel l'astrologie peut apporter quelques réponses.

Adele, Ainsi, il est possible aussi d'avoir un aperçu sur certains traits caractères. Quels sont donc les signes astrologiques qui sont les plus radins ? Si certains signes du zodiaque sont connus pour être plutôt dépensiers, comme le Bélier pour ne citer que lui, d'autres ont à l'inverse la réputation de ne pas mettre facilement la main à la poche. Et c'est le Taureau qui remporte la palme du signe le plus près de ses sous. Ce signe de Terre est en effet souvent associé à la stabilité, la réflexion et le concret. L'absence d'un côté rêveur confère donc à ce signe une véritable gestion de ses finances. Ayant un besoin de confort et de sécurité, il l'obtient également par le matériel. Et en se préoccupant à ce point de sa situation financière, le natif du Taureau pourrait passer pour certains pour un radin. Laetitia Casta Patrick Bruel et David Beckham , tous natifs du signe ont-ils cette réputation auprès de leurs proches ?

Un solide compte en banque

Derrière le Taureau sur le podium des pingres, on retrouve la Vierge. En bon signe de Terre comme son confrère Taureau, il veille à ne pas être trop dépensier, et tente de respecter au mieux son budget, et présente également un côté maniaque. Le natif du signe privilégiera probablement un métier qui lui permet de gagner bien sa vie, même si celui-ci l'ennuie au quotidien. Ce signe est en revanche plutôt généreux avec ses proches et pourra leur venir en aide, même si celle-ci est financière, s'ils en ont besoin. La Vierge est simplement économe et très organisée jusque dans son compte en banque. Parmi les Vierge célèbres, Beyoncé , le prince Harry ou encore Blake Lively