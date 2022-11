Quels sont les signes astrologiques les plus chauds au lit ? Découvrez les 3 meilleurs amants !

Et si les astres nous dictaient notre conduite ? Le thème astral est toujours primordial pour déterminer le profil astrologique de chacun, mais le signe solaire donne déjà quelques indications. Ainsi, certains traits de chaque signe du zodiaque sont grossis et amplifiés pour donner une idée du caractère déterminé par celui-ci. L'occasion de découvrir quels signes sont par exemple les plus chanceux en amour. On découvre rapidement que le quatuor Poissons, Taureau, Cancer et Vierge ont quelques longueurs d'avance à ce niveau. Quand le trio perdant en amour semble être composé du Verseau, du Scorpion et du Capricorne.

Mais que tous les signes astrologiques se rassurent, à chacun sa force. Ainsi, si certains ont de la chance en amour d'autres peuvent se targuer d'être les signes les plus chauds au lit. Ceux-là sont ainsi parmi les meilleurs amants du zodiaque. Si l'on n'aime moins lire des choses négatives sur son signe astrologique, apprendre que son signe est désigné comme le plus chaud des douze astres n'est probablement pas si déplaisant. Mais alors qui sont les trois meilleurs amants du zodiaque ? Et quelles célébrités peuvent ainsi se targuer d'être natives de ces signes les plus sexuels ? Trois éléments sont ici représentés : l'Eau, la Terre et le Feu. Alors qui sont-ils ?

Un signe brûlant et intense

En tête du classement, bien sûr le Scorpion. Il s'agit sans aucun doute du signe le plus sexuel du zodiaque. Celui-là laisse des souvenirs inoubliables à tous ses amants. Des moments uniques. Le natif de ce signe s'attache souvent à assouvir les fantasmes de l'autre. De quoi pimenter les relations, en effet. Et chez les stars, Jenifer, Florence Foresti, Scarlett Johansson, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté. On leur souhaite à tous d'avoir hérité de toutes les forces conférées par celui-ci. Vous avez dit intense ?

La deuxième place est saisie par nos amis Bélier. En véritable signe de feu, ce fonceur l'est aussi dans le sexe. Ce signe astrologique a sans cesse besoin de se dépenser et le lit ne fait pas exception. Et ce n'est probablement pas Céline Dion, Guillaume Canet, Kristen Stewart et Victoria Beckham qui vous diront le contraire. Enfin, on retrouve dans ce trio le Taureau. Signe vénusien, il est symbolisé par l'amour, la sensualité. Et le natif de ce signe serait très gourmand. Un appétit qui devrait plaire à ses amants. Adèle, Nicolas Bedos et David Beckham, natifs du signe, en savent-ils quelque chose ?