Diaporama : Shy'm et Benoît Paire : Cet interdit que le tennisman a bravé pour leur couple

1 / 15 Shy'm et Benoît Paire : Cet interdit que le tennisman a bravé pour leur couple

2 / 15 Shy'm et Benoît Paire posent ensemble sur Instagram

3 / 15 Benoît Paire et Shy'm posent sur Instagram en octobre 2015.

4 / 15 Shy'm et Benoît Paire lors du tournoi BNP Paribas Masters à l'AccorHotels Arena de Paris le 3 novembre 2015 © Giancarlo Gorassini

5 / 15 Shy'm a publié une photo avec Benoît Paire sur Instagram, le 14 février 2017.

6 / 15 Semi-Exclusif - Benoît Paire et sa compagne Shy'm se promènent dans les rues de Brooklyn à New York. Il semblerait que le tennisman continue de profiter pleinement de sa vie personnelle, malgré les nombreux avertissements du directeur national technique de l'équipe de France de Tennis et son exclusion des Jeux Olympiques pour manquements au règlement de vie mis en place par la Fédération. Le joueur sera-t-il en forme pour affronter ses concurrents lors du tournoi de tennis US Open de Flushing Meadows ? En tous cas, la chanteuse et le sportif ne se quittent pas d'une seconde....New York, le 23 août 2016





7 / 15 Benoît Paire et sa compagne Shy'm se promènent dans les rues de Monaco après un déjeuner à leur hôtel le 13 avril 2016. Benoît Paire s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo grâce à sa victoire en deux sets (6-4, 6-3) contre Joao Sousa, quelques heures plus tôt.

8 / 15 Shy'm (Tamara Marthe) et son petit-ami Benoît Paire - La chanteuse Shy'm (Tamara Marthe) encourage son petit-ami Benoît Paire lors du tournoi BNP Paribas Masters à l'Accor Hotels Arena à Paris le 3 novembre 2015. Malgré les encouragements de sa dulcinée, Benoît Paire à été éliminé par Gilles Simon au 2e tour du BNP Paribas Masters (6-4, 4-6, 6-1). © Veeren / Bestimage

9 / 15 La chanteuse Shy'm était présente au Monte Carlo Country Club pour le Monte-Carlo Rolex Masters de tennis 2016 à Roquebrune Cap Martin le 13 avril 2016 pour soutenir son fiancé le tennisman français Benoit Paire qui a remporté son match contre le portugais Joao Sousa. Dans la tribune elle était au côtés de ses parents Philippe et Eliane, assis au second rang derrière elle, et de son frère Thomas. © Bruno Bebert / Bestimage

10 / 15 La chanteuse Shy'm était présente au Monte Carlo Country Club pour le Monte-Carlo Rolex Masters de tennis 2016 à Roquebrune Cap Martin le 13 avril 2016 pour soutenir son fiancé le tennisman français Benoit Paire qui a remporté son match contre le portugais Joao Sousa. Dans la tribune elle était au côtés de ses parents Philippe et Eliane, assis au second rang derrière elle, et de son frère Thomas. © Bruno Bebert / Bestimage

11 / 15 La chanteuse Shy'm est venue soutenir son compagnon Benoît Paire lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris le 4 juin 2017. © Dominique Jacovides-Cyril Moreau/Bestimage

12 / 15 Exclusif - Benoit Paire, le tennisman français a remporté son match contre l'espagnol Inigo Cervantes au Monte Carlo Country Club pour le Monte-Carlo Rolex Masters de tennis à Roquebrune Cap Martin le 11 avril 2016. © Bruno Bebert / Bestimage

13 / 15 La chanteuse Shy'm était présente au Monte Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin le 14 avril 2016 pour soutenir son fiancé le tennisman français Benoît Paire qui a tout perdu, son match contre le numéro 2 mondial l'anglais Andy Murray puis son match en double avec l'espagnol David Marrero contre le croate Ivan Dodig et le brésilien Marcelo Melo. Sur le central, le court Rainier III, Shy'm était aux côtés des parents de Benoit, Philippe et Eliane et de son frère Thomas.

14 / 15 Le tennisman français Benoît Paire a raté sa journée au Monte Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin le 14 avril 2016 malgré le soutient de sa fiancée la chanteuse Shy'm.