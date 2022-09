Diaporama : Sylvester Stallone séparé de sa femme Jennifer : gros revirement de situation en plein divorce

Sylvester Stallone avec sa femme Jennifer Flavin lors du dîner Millennium Media et du cocktail en l'honneur de Sylvester Stallone, organisé par Five Eyes Production sur la plage La Môme, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes. © Rachid Bellak/Bestimage © Purepeople BestImage, Rachid Bellak

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin et leurs filles Sistine Rose Stallone, Sophia Rose Stallone, Scarlet Rose Stallone - Avant-première du film "Expendables 3" au TLC Chinese Theatre à Hollywood, le 11 août 2014. © Purepeople BestImage

Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin - Soiree "2014 Unicef Ball" a Beverly Hills, le 14 janvier 2014. © Purepeople BestImage

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin, leur fille Sophia Rose et un ami assistent au match de basket "Los Angeles Lakers Vs Portland Trailblazers" à Los Angeles. Le 3 avril 2015 © Purepeople BestImage

6 / 16