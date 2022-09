Sylvester Stallone séparé de sa femme Jennifer : gros revirement de situation en plein divorce

Cela commençait à sentir le roussi entre Sylvester Stallone et sa femme Jennifer Flavin le mois dernier, lorsque le célèbre acteur américain de 76 ans avait choisi de changer l'un de ses tatouages en hommage à son épouse. Il avait préféré y faire apparaître un dessin d'un de leurs chiens. Quelques jours après, la mauvaise nouvelle était tombée : après vingt-cinq ans de mariage, le couple divorçait !

Oui mais voilà, plusieurs semaines se sont écoulées depuis et Sylvester Stallone et sa belle Jennifer se sont rendus à l'évidence : ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et c'est ainsi que l'on appris hier que la star de Rocky n'est finalement plus un coeur à prendre et qu'il est même retourné vivre dans la maison familiale.

Une source s'est confiée à People, confirmant la nouvelle selon laquelle leur divorce était bel et bien annulé. "Ils ont décidé de poursuivre à nouveau. Ils ont juste décidé de faire marche arrière et de réessayer", a commenté cette source proche du couple au magazine américain. Un représentant de Sylvester Stallone s'est quant à lui exprimé auprès de Page Six expliquant que les époux "ont décidé de se revoir à la maison, où ils ont parlé et où ils ont pu travailler sur leurs différences." "Ils ont très heureux", a ajouté ce dernier.

Parents de trois filles Sophia (25 ans), Sistine (24 ans) et Scarlet (20 ans) - Sylvester Stallone et Jennifer Flavin avaient laissé planer le doute d'une réconciliation il y a quelques jours. En effet, la star de la saga Expendables avait publié une photo de lui et son épouse se tenant la main sur Instagram. "Merveilleux", avait-il simplement écrit en légende... Sylvester Stallone est également le papa Seargeoh, issu de son précédent mariage avec Sasha Czack. Son fils aîné Sage, qu'il a eu avec Starlin Wright, est quant à lui décédé en 2012.