Sylvester Stallone : Sa mère Jackie savait lire dans les fesses, explications...

En règle générale, les parents transmettent certaines de leurs passions à leurs enfants naturellement. Difficile de ne pas vouloir faire carrière au cinéma quand on a des parents acteurs, par exemple. Si Sylvester Stallone a choisi la voie du cinéma qui lui a permis d'incarner Rambo, dont le volet First Blood est diffusé ce 17 octobre sur C8, ce n'est en tout cas pas grâce à sa maman Jackie Stallone. Cette dernière, dont il était très proche, avait un don très particulier et pour le moins singulier. Passionnée par l'univers de la voyance, Jackie Stallone s'était elle aussi fait un nom dans le milieu en lisant l'avenir de ses clients.

Il ne suffit parfois que d'un peu de marc de café, de lignes de main, de photos ou d'une boule de cristal pour éclairer l'avenir de certains passionnés. Jackie Stallone, elle, a voulu se démarquer et elle n'a pas fait les choses à moitié. Réputée dans le milieu, la mère de Sylvester Stallone était connue pour pratiquer la rumpologie, autrement l'art de lire l'avenir dans... les fesses des gens.

Jackie Stallone se faisait une joie d'échanger sur ce métier passionnant et un poil culotté. Sur son site internet, elle en disait même plus sur cet art dont elle avait fait son métier. Par le biais des traces présentes sur la peau des fesses de ses clients, Jacqueline Stallone leur parlait de la place que l'amour, la chance ou encore l'argent prendrait dans un avenir plus ou moins lointain, moyennant le prix de 125 dollars (soit environ 97 euros) précisait Libération à l'époque. Une profession haute en couleurs à l'image de la personnalité marquante du personnage de Jackie Stallone.

Sa disparition en septembre 2020 a bouleversé un grand nombre de personnes, à commencer par ses enfants. "Ce matin, mes frères et moi avons perdu notre mère Jackie Stallone. (...) Elle est morte dans son sommeil comme elle l'avait souhaité. C'était dur de ne pas l'aimer, c'était une personne très excentrique et flamboyante qu'il était difficile de ne pas aimer. Mon frère Sylvester a pris soin d'elle toute sa vie comme si elle était une reine", expliquait Frank, le frère de l'acteur. Jackie Stallone était aussi la mère de Toni-Ann, emportée par un cancer du poumon en 2012.