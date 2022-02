Sylvester Stallone, son fils Sage mort à 36 ans : les tristes rumeurs sur son décès

La saga Rambo, celle de Rocky, les films The Expendables... En 50 ans de carrière, Sylvester Stallone a ému, fait rire et vibrer des centaines de millions de téléspectateurs. En privé, l'acteur reste marqué par un drame : la mort de son fils. Sage Stallone avait 36 ans et a fait l'objet de rumeurs sordides sur la cause de son décès.

"Quand un parent perd son enfant, il n'y a pas de peine plus grande", avait écrit Sylvester Stallone dans un communiqué, suite à la mort de son fils aîné. Sage Stallone est décédé le 13 juillet 2012. Il avait été retrouvé à son domicile, dans le quartier de Studio City à Los Angeles, après avoir été injoignable pendant quatre jours.

Overdose, trafic de stupéfiants : des rumeurs terribles

Chez Sage Stallone, la police avait retrouvé des flacons de médicaments vides. Dès lors, la rumeur d'une overdose s'est rapidement propagée, suivie d'une autre prêtant au défunt une implication dans un vaste trafic de stupéfiants. Le défunt acteur a subi une autopsie et des tests toxicologiques, qui ont décelé la présence d'une dose excessive d'anti-douleurs dans son organisme. Ils n'ont cependant pas provoqué la mort de Sage : l'acteur a succombé à une maladie coronarienne, causée par son athérosclérose.

"Cette perte affreuse va nous marquer pour le restant de nos jours. Sage était notre premier enfant et le centre de notre univers. Je vous demande humblement de laisser en paix la mémoire de mon fils", avait ajouté Sylvester Stallone dans son communiqué. Sage a été inhumé le 21 juillet 2012, huit jours après sa mort. Son père était rapidement retourné au travail et avait fait sa première apparition publique post-obsèques le 13 août 2012 à Londres, en assistant à l'avant-première du film The Expendables 2.

"C'est dur, très, très dur. Mais j'ai de bons amis et le soutien de ma famille... C'est une horrible situation. Mais un jour, la blessure sera moins forte et il sera possible d'avancer", avait reconnu Sylvester Stallone sur le plateau de l'émission Good Morning America. En 2016, le comédien a dédié son Golden Globe de meilleur second rôle masculin (pour le film Creed) à son fils disparu : "À chaque fois que je fais des choses ancrées dans le réel, je pense que cela m'aide beaucoup. Mon fils, je veux faire honneur à sa mémoire et je pense que c'est ce que je fais."