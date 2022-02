Diaporama Sylvester Stallone, son fils Sage mort à 36 ans : les tristes rumeurs sur son décès

Sylvester Stallone et son fils Sage sur le tournage de Rocky V

Sylvester Stallone avec sa femme Jennifer Flavin et leurs filles lors de l'avant-première à Londres d'Expendables 2 le 13 août 2012

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin et leurs filles Sophia, Sistine et Scarlet - Press Room lors de la 73e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à Beverly Hills, le 10 janvier 2016. © Olivier Borde/Bestimage

Sylvester Stallone, son épouse Jennifer Flavin Stallone et leurs filles Sistine, Sophia et Scarlet se déguisent en personnages de la série documentaire événement "Tiger King" disponible sur Netflix. Avril 2020.

Sylvester Stallone, sa femme Jennifer Flavin et leur fille Sistine - Montée des marches du film "Hors Normes" pour la clôture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2019 © Borde / Bestimage

12 / 12

Sylvester Stallone avec sa femme Jennifer Flavin et leur fille Sistine Rose lors du dîner Millennium Media et du cocktail en l'honneur de Sylvester Stallone, organisé par Five Eyes Production sur la plage La Môme, lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2019. © Rachid Bellak/Bestimage