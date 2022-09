Sylvester Stallone de nouveau avec son épouse ? Cette photo qui sème le doute

Le 19 août dernier, contre toute attente, Jennifer Flavin déposait une requête pour divorcer avec Sylvester Stallone, après plus de trente ans de vie commune. Ce fut la stupéfaction générale pour les fans de la star de Rocky et Rambo d'apprendre cela puisque l'artiste de 76 ans semblait filer le parfait amour avec sa dulcinée, en témoigne leurs déclarations d'amour respectives sur Instagram il y a seulement quelques mois à l'occasion de leur 25 ans de mariage.

Mais ce lundi, l'acteur américain a partagé une photo sur le réseau social qui a laissé ses abonnés perplexes. Sur ce cliché, on l'aperçoit de dos en train de tenir la main d'une femme qui ressemble étrangement à son ex, de par sa silhouette et ses cheveux, bien qu'il soit impossible de le démontrer puisque son visage n'apparaît pas à l'écran. Sauf qu'il a publié une seconde photo bien plus explicite sur laquelle on le voit poser avec son ex et ses enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes. "Alors vous êtes tous de nouveau ensemble", "de nouveau ensemble", "rematch", pouvait-on lire dans les commentaires, alors que l'acteur a écrit "Wonderful" ("Merveilleux") en légende.