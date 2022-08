Sylvester Stallone : Sa femme Jennifer Flavin demande le divorce après 25 ans de mariage !

Après James Hetfield, star du groupe de metal "Metallica", c'est au tour Jennifer Flavin - mariée depuis 25 ans au célèbre acteur Sylvester Stallone - de divorcer. D'après le magazine People, elle aurait déposé une requête pour un divorce vendredi 19 août devant un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride.

Ils s'étaient mariés en 1997, bien que leur relation ait débuté en 1988, soit dix ans plus tôt, après une première rencontre dans un restaurant de Beverly Hills. Depuis, ils ont fondé une jolie famille puisqu'ils sont ensemble parents de trois filles : Sophia (25 ans), Sistine (24 ans) et Scarlet (20 ans). Mais l'acteur de Rocky et Rambo est également père d'un fils Seargeoh, issu de son précédent mariage avec Sasha Czack. Son fils aîné Sage, qu'il partage avec Starlin Wright, est décédé en 2012.



Mais ce divorce en approche est d'autant plus surprenant que le couple s'affichait plus heureux que jamais il y a seulement trois mois, à l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage. Le copain d'Arnold Schwarzenegger avait alors profité de ce moment pour faire une déclaration d'amour à sa dulcinée. "Joyeux 25e anniversaire à ma merveilleuse épouse", écrivait-il en légende d'une multitude de photos du couple partagées sur ses réseaux sociaux. "Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que cette femme incroyablement dévouée et patiente a signifié pour nos vies et je souhaite seulement qu'il puisse y avoir 25 ans de plus ! Merci ma chérie", avait-il fait savoir.

"Joyeux 25e anniversaire de mariage à nous ! Merci de toujours me faire rire, aimer et protéger notre belle famille. Notre mariage s'améliore d'année en année ! J'ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble !", répondait-elle avant que ce message ne soit supprimé. Car oui, quelque chose semble cassé depuis cet anniversaire de mariage entre elle et l'ex-compagnon de Brigitte Nielsen. La veille de cette annonce, le 23 août, on apprenait que la star hollywoodienne s'était fait supprimer un tatouage au nom de son épouse. Difficile pour le moment de connaître la raison exacte qui a poussé Jennifer Flavin à prendre cette décision. Affaire à suivre !