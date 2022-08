Le leader de Metallica divorce après 25 ans de mariage

James Hetfield, chanteur et guitariste rythmique du groupe mythique de trash metal Metallica, vient de "déposer des documents dans le Colorado afin de demander le divorce avec sa partenaire de longue date Francesca Hetfield" a rapporté le site TMZ. Une nouvelle très surprenante, tant le couple semblait solide. Ils étaient mariés depuis 25 ans et parents de trois enfants : "Cali (20 ans), Marcella (16 ans) et Castor (18 ans)" précise le Daily Mail.

Le journal anglais rapporte que l'artiste de 59 ans est extrêmement reconnaissant envers la mère de ses enfants pour "l'avoir aidé à murir". Il a notamment pu compter sur son soutien pour arrêter l'alcool en 2002 et tenir bon depuis, malgré d'autres travers. En 2005, il déclarait aussi que sa femme l'a aidé à contrôler ses "tendances destructrices causées par ses problèmes de dépendance et de colère". Le tabloïd britannique indique également que sa famille est actuellement installée à Vail, dans le Colorado, à l'abri des projecteurs. Il s'agit d'une petite ville (qui fait à la fois station de ski) située au pied d'une montagne.

Mauvaise expérience en Californie

Dans une interview avec l'animateur de talk-show radio Joe Rogan après son déménagement dans le Colorado, celui qui avait lourdement chuté pendant un concert il y a quelques années aurait déclaré qu'après avoir vécu pendant des décennies dans le nord de la Californie, "il s'était lassé de la réaction négative des habitants qui ne voyaient pas d'un bon oeil ses opinions politiques et ses choix de mode de vie". "J'en ai un peu marre de la Bay Area, de l'attitude des gens là-bas" avait-il confié. "Ils parlent de leur diversité et de choses comme ça, et c'est bien si vous êtes diversifiés comme eux. Mais se présenter avec un cerf sur le pare-chocs, ça ne passe pas dans le comté de Marin" avait-il ajouté.

Depuis, il vivait paisiblement dans le Colorado aux côtés de sa femme et ses enfants. Mais ça, c'était avant qu'il ne décide de divorcer avec celle qui a partagé sa vie pendant plus de deux décennies...