Sylvester Stallone en plein divorce : il s'était déjà séparé de sa femme Jennifer, et pas d'une belle manière

C'est une nouvelle qui n'a pas manqué de faire parler. Le 19 août dernier, Jennifer Flavin - mariée depuis vingt-cinq ans au célèbre acteur Sylvester Stallone - a déposé une demande de divorce devant un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride. Stupéfaction générale pour les fans de la star de Rocky et Rambo, puisque l'artiste de 76 ans semblait filer le parfait amour avec sa dulcinée.

Ils s'étaient mariés en 1997, alors qu'il étaient déjà amoureux depuis 1988 après une première rencontre dans un restaurant de Beverly Hills. Ensemble, ils ont fondé une jolie famille. Ils ont trois filles Sophia (25 ans), Sistine (24 ans) et Scarlet (20 ans). À noter que l'acteur est également père d'un fils Seargeoh, issu de son précédent mariage avec Sasha Czack. Son fils aîné Sage, qu'il partage avec Starlin Wright, est décédé en 2012. Il y a seulement trois mois, Sylvester Stallone et Jennifer Flavin se montraient très tendres l'un envers l'autre sur Instagram à l'occasion de leur 25e anniversaire de mariage.

Clap de fin

Mais le conte de fée a désormais pris fin. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive, comme le rappelle Paris Match dans son dernier numéro. En effet, le 14 mars 1994, alors que le couple nage déjà en plein bonheur (ils s'étaient installés dans une maison à 8 millions de dollars au Benedict Canyon), le monde de Jennifer Flavin "s'écroule" lorsqu'elle apprend par l'intermédiaire d'une lettre déposée par "un facteur de Federal Express" que son histoire d'amour avec l'acteur est close.

Quelques jours plus tard, elle comprend pourquoi, par le biais de son agent. Il a eu une liaison avec Janice Dickinson (photographe et mannequin de profession) pour qui il aurait tout plaqué afin de se consacrer entièrement au bébé dont elle venait d'accoucher dont il croyait être le père. Mais après avoir compris que ce n'était pas le cas grâce à un test de paternité, Sylvester Stallone "rompra aussitôt" pour se lancer dans une "frénésie de conquêtes". Mais son amour pour Jennifer Flavin aura été plus fort que tout et ils se sont finalement rabibochés, épousés et consacrés à leurs enfants avant que finalement, en août 2022, leur histoire ne prenne définitivement fin.