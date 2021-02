Diaporama Tahar Rahim : Sa rencontre avec Leïla Bekhti était écrite, "c'était notre destin"

Leïla Bekhti et Géraldine Nakache sur Instagram. Le 26 janvier 2021.

Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos lors du mariage civil de Vincent Cassel et Tina Kunakey à la mairie de Bidart. Le 24 août 2018. © Patrick Bernard / Guillaume Collet / Bestimage

Tahar Rahim, JR, Agnès Varda et ses enfants Mathieu Demy et Rosalie Varda, Serge Toubiana - Ouverture du 17e Festival International du Film de Marrakech au Sofitel Marrakech Palais Impérial. Le 30 novembre 2018.

Leïla Bekhti et Arthur Dupont - Photocall du film "La Fameuse Invasion des ours en Sicile" lors du 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Leïla Bekhti et Marion Cotillard - Gala Vogue Foundation lors de la mode Haute-Couture automne-hiver 2019/2020 au Trianon à Paris. Le 02 juillet 2019. © Tiziano da Silva/Bestimage

Pascale Arbillot, Leïla Bekhti, Géraldine Nakache et Camille - Avant-première de "J'irai où tu iras" au cinéma UGC Bercy à Paris, le 26 septembre 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

14 / 15

Arthur Dupont, Leïla Bekhti, Lorenzo Mattotti - Montée des marches du film "Once upon a time... in Hollywood" - 72e Festival International du Film de Cannes. Le 21 mai 2019. © Jacovides-Moreau / Bestimage