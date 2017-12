"Le Crime de l'Orient-Express" : 5 raisons d'aller voir le film

Qui ne connaît pas Le Crime de l'Orient-Express, l'un des plus fameux ouvrages de la célèbre Agatha Christie, ou bien son héros, l'intrépide et implacable Hercule Poirot ? Publié en 1934, le roman a fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment au théâtre, à la télévision et bien sûr au cinéma avec un premier film réalisé par Sidney Lumet en 1974, avec Albert Finney dans le rôle d'Hercule Poirot. Aujourd'hui, l'oeuvre s'offre une seconde jeunesse avec Kenneth Branagh derrière et devant la caméra.

Un casting de fou

C'est assurément l'une des distributions les plus excitantes de 2017. Imaginez un peu : autour de Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Willem Dafoe, Daisy Ridley (Star Wars), Leslie Odom Jr. (Smash), Derek Jacobi (Gladiator), Josh Gad (La Belle et la Bête), Tom Bateman (Da Vinci's Demons), Lucy Boynton (Sing Street) ou encore Olivia Colman (Broadchurch).

L'Orient-Express est Français

Le 4 décembre dernier, la Fox invitait une poignée de chanceux à découvrir le film dans le cadre splendide du Louxor à Paris. Avant cela, nous avons pu monter à bord du fameux train dans lequel a été tourné le film. Grand luxe, style Art Déco et cadre historique conservés, y poser un pied revenait à être envoyé au coeur des années 1930, aux grandes heures de ce fameux train qui reliait Londres à Constantinople (Istanbul). D'ailleurs, le groupe Accor et la SNCF se sont alliés pour relancer la marque Orient Express, symbole du luxe à la française.

Michelle Pfeiffer chante merveilleusement bien

Non contente d'imposer son charisme et sa beauté toujours intacte, la grande Michelle Pfeiffer pousse la chansonnette dans le générique du film, interprétant un très beau titre, Never Forget, co-écrit par le compositeur Patrick Doyle et Kenneth Branagh.

Il a été tourné dans un format rare

Parce qu'il faut savoir apprécier le cinéma dans sa quintessence et la prise de position artistique. En effet, Le Crime de l'Orient-Express a été tourné en 65 mm, un format extrêmement rare à l'heure du numérique. Récemment, seuls The Master (2012), Les huit salopards (2015) et Dunkerque (2017) ont été tourné ainsi. Branagh l'avait utilisé une seule fois, en 1996 pour Hamlet.

Il y aura une suite

Et Kenneth Branagh sera à nouveau aux commandes ! Cette suite sera l'adaptation de Mort sur le Nil, l'une des plus célèbres enquêtes du détective belge Hercule Poirot publiée en 1937.