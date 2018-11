"Qu'est-ce-qu'on a encore fait au bon Dieu ?" : Une 1re bande-annonce cocasse

Les fans l'attendaient, elle est arrivée ! Quelques jours après avoir dévoilé l'affiche du film, UGC Distribution révèle ce lundi 12 novembre 2018 la bande-annonce de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?, suite très attendue de la comédie de Philippe de Chauveron sortie en 2014 qui débarquera dans les salles le 30 janvier prochain.

Dans ce premier teaser, Claude et Marie Verneuil, respectivement interprétés par Christian Clavier et Chantal Lauby, apprennent avec effarement que leurs gendres et leurs filles se préparent à quitter la France avec tous leurs petits-enfants pour démarrer une nouvelle vie à l'étranger. Si Rachid et Isabelle ont décidé d'aller en Algérie, que Chao et Ségolène ont choisi la Chine et que David et Odile rêvent de vivre en Israël, Charles et Laure sortent du lot en surprenant le clan Verneuil-Koffi par leur choix inattendu. Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont toutefois prêts à tout pour les retenir, tandis qu'André et Madeleine Koffi ne sont pas arrivés au bout de leurs surprises avec leur fille Viviane...

Comme prévu, tous les acteurs du premier opus rempilent pour cette suite qui promet d'être tout aussi cocasse, avec toujours la même volonté de rire des préjugés pour mieux les dénoncer tout en refusant le "politiquement correct".