1789, Les Amants de la Bastille : 4 ans après le drame, une lourde condamnation

Quatre ans après la mort de Marcus Toledano (41 ans), emporté en 2013 après une explosion survenue à l'arrière-scène du Palais des Sports de Paris en marge du spectacle 1789 : Les Amants de la Bastille, dont il était directeur technique, la justice a enfin rendu son verdict...

Il y a un peu plus d'un an, on apprenait que la société d'exploitation du Palais des Sports de Paris et la société de production de la comédie musicale, NTCA Productions, allaient affronter la justice pour homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail. La justice a donc tranché... La société de production de la comédie musicale 1789 : Les Amants de la Bastille a été condamnée, lundi 23 janvier 2017, à 250 000 euros d'amende alors que la Société d'exploitation du Palais des sports de Paris doit elle verser la somme de 40 000 euros d'amende, dévoile l'AFP. En outre, le tribunal correctionnel de Paris a également condamné les responsables de la société de production NTCA et de la Société d'exploitation du Palais des Sports (SEPS) à un an de prison avec sursis, peine assortie respectivement d'une amende de 30 000 euros dont la moitié avec sursis, et 20 000 euros d'amende, dont 15 000 avec sursis.

Ce verdict a donc reconnu que les prévenus, également condamnés à verser au total 46 000 euros de dommages et intérêts à des proches de la principale victime, étaient coupables d'homicide involontaires et blessures involontaires "par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Le tribunal a aussi ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans deux journaux.

Au cours de l'enquête, des manquements aux règles de sécurité, notamment sur le stockage et l'isolation de produits dangereux, et des manquements dans la formation du personnel et les mesures d'inspection auraient été constatés.

La SEPS et son dirigeant vont faire appel, ont annoncé leurs avocats. 1789: Les amants de la Bastille était produite par Dove Attia et Albert Cohen.

Thomas Montet