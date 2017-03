4 mariages pour 1 lune de miel﻿ : Un mari bientôt sanctionné par l'armée ?

Jeudi 9 mars, le mariage de Jennifer et Dorian a été diffusé sur TF1 dans l'émission 4 mariages pour 1 lune de miel. Un bel événement entaché aujourd'hui par une polémique.

Dorian, militaire de carrière, risque d'être sanctionné par sa hiérarchie à cause du programme ou plutôt de la façon dont il s'est accoutré pour son union.

En effet, le marié a modifié son uniforme militaire afin de coller au thème "rouge, blanc et diamant" de son mariage ce qui n'a pas du tout plu à l'institution. À L'Union, Jennifer confirme cette adaptation de look et précise : "Nous avons entre autre rajouté une cravate rouge, et mon mari porte une boucle d'oreille."

Une source militaire contactée par nos confrères de Télé Loisirs confirme qu'il est interdit d'apporter des modifications à un uniforme militaire : "Pour porter l'uniforme dans le cadre du civil, il est nécessaire de demander l'autorisation au commandant ou chef de corps, mais il est interdit de modifier la tenue ou d'y apporter une touche de fantaisie." La boucle d'oreille est également interdite.

Alors, que risque Dorian ? Un "non-respect de la tenue militaire peut entraîner des jours d'arrêt", continue le militaire. "Le candidat de TF1 pourrait être consigné dans sa base ce qui est, dans l'armée, considéré comme une punition sévère", écrivent nos confrères.