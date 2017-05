À l'état sauvage – Christophe Dechavanne : "C'était un peu chaud avec Mike Horn"

Après Michaël Youn, M. Pokora et Laure Manaudou, Mike Horn a convié Christophe Dechavanne à partager une expédition à ses côtés pour l'émission À l'état sauvage. C'est pour la région la plus sauvage du Venezuela que le duo s'est envolé. Une expérience riche en émotions qui a été ponctuée de quelques tensions.

Dans une interview accordée à nos confrères du Huffington Post, l'animateur de 59 ans n'a pas caché que les rapports entre le célèbre explorateur et lui n'avaient pas toujours été simples. "Ma plus grande crainte était de savoir si j'allais m'entendre avec lui. C'est quand même un personnage au fort caractère qui t'écrase la main pour te dire bonjour et pour te montrer qui est le patron. Mais il y avait un homme en face de lui et il s'est rendu compte de qui j'étais", déclare le présentateur.

"Parfois, c'était un peu chaud, mais le soir, on en discutait et ça allait mieux", a-t-il poursuivi. Des explications qui se sont déroulées hors caméras.

Il faut dire que Mike Horn, aventurier qui a traversé le Groenland en quinze jours, fait l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène et a été le premier homme à avoir traversé l'Antarctique en solitaire, s'est retrouvé face à une star de télé qui ne cache pas être un peu hypocondriaque et aimer le contrôle.

Malgré ces tensions, l'expérience a été très enrichissante pour Christophe Dechavanne. "J'essaie de moins me plaindre, c'est déjà un progrès. Depuis que je suis rentré, les gens me trouvent plus calme", explique-t-il.

À l'état sauvage, avec Christophe Dechavanne, le 12 juin à 21h sur M6.