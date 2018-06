A Star Is Born: Lady Gaga, méconnaissable, tombe amoureuse de Bradley Cooper

Si certains l'ont découverte diabolique et sensuelle à souhait dans American Horror Story, pour beaucoup Lady Gaga reste une chanteuse pop à succès. La voici désormais au cinéma pour son premier grand rôle, avec A Star Is Born. Projet au long cours chapeauté par Bradley Cooper – qui tient également le premier rôle – ce film devait initialement voir Beyoncé Knowles donner la réplique à la star américaine vue dans Alias, Very Bad Trip et American Sniper.

Attendu dans nos salles pour le 3 octobre 2018, A Star Is Born se dévoile aujourd'hui au détour d'une première bande-annonce aussi alléchante qu'émouvante. L'histoire du film : Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin...

Totalement méconnaissable dans la peau de cette jeune chanteuse, Lady Gaga s'éprend d'un Bradley Cooper aussi charmeur qu'alcoolique. Loin de ses looks bariolés et de autres maquillages extravagants, l'interprète de Poker Face et Bad Romance apparaît au naturel, brune. "C'est un rêve devenu réalité et c'est un honneur de faire partie de ce film incroyable", a commenté Gaga au moment de dévoiler cette première bande-annonce.