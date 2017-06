Lady Gaga : Ultrasobre et naturelle, en tournage pour Bradley Cooper

Depuis quelques semaines, Lady Gaga tourne A Star Is Born sous la direction de Bradley Cooper, à Los Angeles. Bien loin de ses tenues excentriques et de ses habituelles apparitions sous un make-up prononcé, on la retrouve sobre et au naturel.

Le 6 juin, Lady Gaga était ainsi en tournage dans la Cité des Anges, à l'occasion d'une scène au cours de laquelle elle devait chanter et faire quelques mouvements dans la rue. La star, les cheveux châtains attachés en arrière, était presque méconnaissable dans sa tenue toute simple en jean et chemisier blanc et, surtout, sans artifices sur le visage. Lady Gaga faisait place nette à Stefani Joanne Angelina Germanotta, la jeune femme qui rêvait il y a quelques années de faire carrière dans le show-business...

Le 15 juin, sur Instagram, Lady Gaga annonçait que le tournage était terminé. "Et voilà, c'est fini pour A Star Is Born. Des fleurs pour mes réalisateurs et producteurs. La dream team absolue", a-t-elle commenté. La star avait déjà joué au cinéma dans Sin City 2 et Machete Kills mais toujours dans des rôles mineurs. Elle tenait en revanche le premier rôle dans la série American Horror Story: Hotel, qui lui a valu un Golden Globe.