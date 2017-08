Natacha Polony, sa rencontre avec son mari Périco : "Ça s'est fini chez Ledoyen"

Quand Natacha Polony (42 ans) ne donne pas son avis sur la société et l'éducation à la radio ou à la télévision française, c'est auprès de son mari Périco Légasse et de leurs enfants Eneko (10 ans), Cosima (6 ans) et Bartolomé (4 ans) que l'ex-prof de lettres et ex-polémiste de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2 ) passe le plus clair de son temps.

Interrogée par nos confrères du magazine Grand Seigneur (hors-série de Technikart), Natacha Polony a d'ailleurs accepté de dévoiler les coulisses de sa rencontre avec celui dont elle a confié adorer être soumise. Qu'on se le dise, leur premier contact dans les couloirs du magazine Marianne - Où Périco Légasse est chroniqueur gastronomique - n'ont pas été forcément très doux. "Les premiers contacts étaient plutôt à fleurets mouchetés. En bon basque, il ferraillait avec un collègue sur le jacobinisme français, je passe à leur hauteur et le provoque en affirmant que 'le peuple basque n'a jamais existé'. Plus tard, lors d'une conférence de rédaction où je portais un foulard sur mes cheveux, il balance très fort qu''il ne serait pas sérieux de confier la question laïque à une fille en foulard'", a-t-elle raconté.

Heureusement, leur amour commun des bonnes tables a fini par rapprocher ceux qui, jusque-là, aimaient se jauger à distance. "Comme on avait régulièrement ce genre de conversations dans les couloirs, il me disait souvent : 'Polony, il faut que je vous invite à dîner !' Et je répondais : 'Oui, oui, Périco, allez-y, si vous voulez...' J'ai reçu une éducation un peu coincée, alors je ne réclame jamais. Du coup, je restais stricte et droite, et lui n'arrêtait pas de monter les enchères. Ça s'est fini chez Ledoyen...", s'est-elle rappelée avec une grande satisfaction.

Depuis, ces deux-là ne se sont plus quittés... jusqu'à s'épouser en 2007.

