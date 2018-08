Abdelhafid Metalsi (Cherif) : Pourquoi il a failli quitter la série !

Jusqu'à la saison 5, Carole Bianic a incarné Adeline, la partenaire de Kader dans la série Cherif (France 2). C'était donc un choc pour les téléspectateurs et l'équipe d'apprendre son départ. L'actrice de 37 ans a en effet pris la décision de ne pas poursuivre les tournages afin de se concentrer sur son fils fils Lino (né en 2017), fruit de ses amours avec Vincent Giovanni.

A l'instar de son personnage, l'acteur Abdelhafid Metalsi (45 ans) a eu du mal à encaisser la nouvelle comme il l'a rappelé lors d'une interview pour Télé Star : "Nous nous sommes vus pendant quatre ans et demi, donc ça a été difficile. Il m'a fallu du temps pour savoir si j'avais envie de continuer, au risque de déplaire au public qui adorait notre romance." L'interprète de Kader a donc lui aussi songé à se retirer de la série : "En fin de saison 4, je me suis dit : 'Est-ce que j'arrête ou pas ?' On avait tout construit ensemble, son départ m'a donné un coup. C'est une histoire de famille, on s'attache aux gens."

Il a toutefois rempilé et sera donc toujours dans la saison 6 de Cherif dont le tournage se déroule actuellement. Et, sans surprise, son personnage vivra encore de folles aventures : "C'est l'année du nouveau départ. Ça passe notamment par l'amitié qui est en train de se construire entre Kader et Roxane [jouée par Aurore Erguy, NDLR], la nouvelle capitaine, que Chérif a mis du temps à accepter. On revient aux fondamentaux : des enquêtes bien ficelées, de l'humour, des personnages secondaires un petit peu plus présents, et du plaisir."