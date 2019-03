Adam Lambert (Glee) : Il présente son nouveau jeune chéri, très craquant

Alors qu'il y a quelques mois, il avait été contraint de démentir les rumeurs le disant en couple avec le chanteur anglais Sam Smith, désormais il confesse être un homme amoureux. Adam Lambert a confirmé qu'il sortait avec le jeune mannequin Javi Costa Polo.

C'est sur son compte Instagram suivi par 1,3 million d'abonnés qu'Adam Lambert a posté, mercredi 27 mars 2019, une photo de lui et de son amoureux Javi Costa Polo, un mannequin espagnol de seulement 24 ans. "Je t'aime", a sobrement écrit l'artiste en légende de ce cliché "liké" presque 120 000 fois. Dans les commentaires, l'artiste a répondu à un follower lui demandant si c'était donc "enfin officiel" : "Chéri, on est officiellement ensemble depuis des mois." On ne peut pas faire plus clair !

Adam Lambert, découvert par le grand public américain grâce à sa participation à la huitième saison de l'émission American Idol, avait sorti son premier album studio, For Your Entertainment, en 2009. Par la suite, en parallèle de sa carrière dans la musique – qui l'a vu se joindre au groupe Queen + Adam Lambert –, il a aussi fait ses premiers pas d'acteur, notamment dans la série Glee. Il est aussi apparu dans le téléfilm The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again, dans lequel il incarnait le personnage de Eddie.

Avant de sortir avec le craquant Javi Costa Polo, Adam Lambert a notamment partagé la vie de Sauli Koskinen, candidat de la 3e saison de la version finlandaise de Big Brother.