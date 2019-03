Adam Levine, ses 40 ans avec Behati Prinsloo : photo torride et formule magique

Si les démonstrations d'affection via Instagram restent rares sur les comptes Instagram de Behati Prinsloo et Adam Levine, elles n'en sont que plus marquantes quand elles se produisent. Début février, le top modèle avait ainsi partagé une image intense, instantané saisi en coulisse d'un tournage ou d'une session en studio : "Il n'y a pas de mots qui puissent décrire tout cela... Je t'aime...", avait-elle écrit en marge de la photo montrant son époux prenant amoureusement son visage entre ses mains, prêt à l'embrasser.

Behati est récemment revenue en détail, à l'invitation du magazine digital de NET-A-PORTER, sur leur rencontre, alors qu'Adam Levine cherchait une fille pour un clip de Maroon 5 - un exercice dans lequel, par le passé, ses amoureuses ont souvent été impliquées. "Finalement, je ne l'ai pas fait, mais nous avons continué à nous envoyer des e-mails, c'était une correspondance si naturelle qu'on est en quelque sorte tombés amoureux par e-mail", a relaté Behati, qui, perpétuant quand même la tradition, apparaîtra par la suite dans les clips d'Animals ou de Cold. Quelques semaines plus tard, profitant d'un passage par Los Angeles pour raison professionnelle, la première rencontre en personne a lieu. Elle raconte : "Je me souviens lorsque je suis entrée : j'ai ouvert la porte et là, ce fut ce fameux moment où la lumière inonde le studio ténébreux. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Il portait des gants de boxe et est venu me prendre dans ses bras - c'était carrément bizarre. Ensuite, il m'a invité à dîner et nous avons parlé pendant des heures, c'était génial. C'était un coup de foudre, c'était dingue. On a rompu pendant deux mois, puis réalisé que c'était la pire des erreurs, on s'est remis ensemble, on s'est fiancés et on s'est mariés."

Et on a fait deux enfants, aurait-elle pu ajouter. Série en cours : Adam a clamé en vouloir une centaine !