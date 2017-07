Adele : Effondrée et malade, elle prend une décision radicale !

Après avoir annoncé à son public qu'elle ne partirait sans doute plus jamais en tournée mondiale, comme elle l'a fait pendant un an et demi, Adele termine son marathon sur une triste note. En effet, souffrant des cordes vocales, elle est obligée d'annuler ses deux ultimes représentations et ne pourra pas faire ses adieux correctement...

Sur Instagram, Adele a posté un très long message pour s'expliquer et s'excuser, à de multiples reprises, quant à l'annulation de ses deux dernières représentations - sur les quatre prévues - programmées les 1er et 2 juillet au Wembley Stadium, à Londres. Souffrante, l'interprète de Hello écrit : "Les deux derniers soirs à Wembley ont été les plus gros et les meilleurs concerts de ma vie (...) Cependant, j'ai souffert vocalement pendant ces deux soirs. J'ai dû pousser ma voix bien plus loin qu'en temps normal. J'avais l'impression de devoir constamment m'éclaircir la voix. Je suis allée voir mon médecin ce soir car ma voix ne s'ouvrait plus du tout et il s'est avéré que j'ai causé des dégâts à mes cordes vocales. Et sur avis médical, je suis tout simplement incapable de me produire ce week-end."

La chanteuse de 29 ans est particulièrement attristée de ne pas pouvoir boucler sa tournée mondiale. "Dire que j'ai le coeur brisé serait un euphémisme. Je suis déjà sous stéroïdes (...) Je suis tellement désespérée à l'idée de faire ces concerts que j'ai même envisagé de faire du mime [sous entendu, du playback, ndlr], juste pour être devant vous et avec vous. Mais je n'ai jamais fait cela et il est hors de question que je vous fasse cela. Ce ne serait pas la vraie moi. Je suis désolée. Je suis désolée pour votre déception. Je suis désolée pour les soirs que vous auriez pu partager avec vos proches et les souvenirs communs que vous auriez eus ensemble. Je suis désolée pour ce temps perdu et cet argent dépensé pour organiser votre déplacement (...) J'ai radicalement changé de style de vie de bien des manières pour être certaine d'assurer cette tournée qui a commencé l'an dernier. Ne pas être en mesure de la finir, c'est quelque chose qui me tourmente", a-t-elle ajouté. Bien sûr, les spectateurs pourront se faire rembourser leurs billets.