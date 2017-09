Adèle Exarchopoulos sublime complice du "Fidèle" Matthias Schoenaerts

Le réalisateur belge Michael R. Roskam aime s'entourer d'acteurs charismatique. Déjà aux commandes du film coup de poing Bullhead, il retrouve son acteur principal, Matthias Schoenaerts, pour sa nouvelle oeuvre : Le Fidèle. Celui-ci donne la réplique à Adèle Exarchopoulos, l'héroïne de La Vie d'Adèle. Le beau trio s'est donné rendez-vous à Bruxelles le 23 septembre pour assurer l'avant-première de ce drame policier qui promet d'être intense.

Sur le tapis rouge, Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts affichent une nouvelle fois leur complicité, déjà très visible lors de la Mostra de Venise. La jeune maman d'un petit Ismaël est encore une fois radieuse dans une robe à manches longues et courtes aux motifs végétaux. Serait-ce une trouvaille stylistique de son amie Camille Seydoux, soeur de Léa et devenue récemment maman également ?

L'histoire du film : Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c'est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour.

Le Fidèle, en salles le 1er novembre