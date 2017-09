Adèle Exarchopoulos : Jeune maman aux looks surprenant ou glamour à Venise

C'était son grand retour sur les écrans. Environ cinq mois après la naissance de son premier enfant, et après une brève apparition sur le tapis rouge cannois en mai dernier, Adèle Exarchopoulos a fait son come-back en beauté lors de la 74e Mostra de Venise. L'actrice française y défendait Le Fidèle, un polar dramatique qui risque de faire parler de lui dans les semaines à venir et dans lequel elle donne la réplique à Matthias Schoenaerts.

La comédienne propulsée star par La Vie d'Adèle a débuté son défilé de look avec une première tenue Louis Vuitton, sorte de robe blanche rétro avec au niveau de la poitrine, des motifs en dentelle dorés et de larges bretelles. Un look surprenant et audacieux, puisque marié à des bottines à talons également dénichées chez Vuitton. Un contraste imaginé par Camille Seydoux, la styliste attitrée d'Adèle et grande soeur de Léa.

Le soir venu, le glamour a repris ses droits sur le tapis rouge du Del Cinema Palazzo, où Adèle a mise sur une robe bustier bleu nuit griffée Louis Vuitton. Ses épaules à nu, la jeune maman a fait crépiter les flashs dans une tenue sexy, avant d'esquisser quelques pas de danse avec le charismatique acteur belge, Matthias Schoenaerts.

Le Fidèle, qui sortira chez nous le 1er novembre, raconte la rencontre passionnelle entre Gino rencontre Bénédicte. Une passion totale, incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles à leur amour.

Outre Venise, le film et ses acteurs iront ensuite au prestigieux Festival International du Film de Toronto, où son avenir dans la future saison des récompenses devrait se jouer selon l'accueil critique.