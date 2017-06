Léa Seydoux tata : Sa soeur Camille a accouché et dévoile une photo du bébé

La grande soeur de Léa est une styliste courtisée. Elle gère notamment les looks tapis rouges et soirées de sa soeur, mais aussi d'Adèle Exarchopoulos. Valeria Bruni-Tedeschi, Astrid Bergès-Frisbey, Cécile Cassel ou Bérénice Bejo ont également fait appel à ses lumières. "J'ai démarré en conseillant ma soeur Léa, en 2011, pour la cérémonie des César. Ses tenues sur red carpet, très glamour, très Hollywood, ont commencé à faire le buzz. Depuis, je me suis occupée d'autres comédiennes...", avait-elle expliqué à Elle en 2013.

De son côté, sa petite soeur avait dépeint leur relation fusionnelle. "Issues d'une famille recomposée et fantaisiste, Camille m'a toujours beaucoup protégée. Elle m'a acheté mon premier maquillage, me déposait des cadeaux 'petite souris' sous l'oreiller, me fabriquait des déguisements. Elle est pour toujours mon alliée, nous sommes fusionnelles", confiait Léa. Quant à Camille, elle disait : "Avec Léa, on n'a jamais été dans la compétition, on est très proches." Fière d'elle, elle n'avait pas hésité à la défendre face aux polémiques. "Entendre qualifier Léa de 'pistonnée' est très pénible. Ce qui compte avant tout, c'est ce que l'on devient, ce que l'on fait de sa vie. Léa est talentueuse, et ça, elle ne le doit qu'à elle-même", avait affirmé la discrète Camille.