Léa Seydoux, maman, dévoile une photo follement poétique de son bébé

La naissance de son bébé précède de peu celle de sa grande amie Adèle Exarchopoulos et de sa soeur Camille, également sa styliste. Dans Marie Claire, la James Bond Girl (Spectre) s'était confiée sur l'expérience de la maternité, ce qui a changé en elle et comment elle mène son quotidien de mère.

"Depuis la naissance de mon enfant, j'ai moins cette relation vive au monde que l'on peut avoir à l'adolescence, cette violence que je laissais exploser à l'écran, explique la comédienne à Marie-Claire en parlant de sa sensibilité à fleur de peau. Je me suis peut-être réconciliée avec la vie, maintenant j'accepte." Assurant qu'avoir un enfant, c'est "incroyable", Léa Seydoux raconte comment elle a vécu son premier accouchement et fait un "rapport à l'animalité". "Accoucher est une expérience exceptionnelle. J'en garde un souvenir ébloui. J'étais un animal, et on oublie que l'on est des animaux." Et de rajouter : "Et puis l'allaitement, donner le sein..."

À la question de savoir si la maternité l'a changée, Léa répond pourtant "pas tant que cela", tout en avouant ressentir "une forme de puissance supplémentaire". "La maternité est un sujet complexe, mais perdure ce rapport à l'animalité, à notre corps, à nos seins, à notre sexe", philosophe-t-elle.