Léa Seydoux : L'accouchement, l'allaitement... "On oublie qu'on est des animaux"

Léa Seydoux baigne dans la maternité en ce début d'année 2017. Alors que sa BFF Adèle Exarchopoulos est enceinte et qu'elle s'apprête elle-même à devenir tata (sa soeur Camille attend un enfant), Léa a lancé les hostilités il y a trois mois en mettant au monde un beau petit garçon prénommé George. Pour la première fois depuis son accouchement, l'actrice et jeune maman de 31 ans se confie sur cette expérience, ce qui a changé en elle et comment elle mène son quotidien de mère.

"Depuis la naissance de mon enfant, j'ai moins cette relation vive au monde que l'on peut avoir à l'adolescence, cette violence que je laissais exploser à l'écran, explique la comédienne à Marie-Claire en parlant de sa sensibilité à fleur de peau. Je me suis peut-être réconciliée avec la vie, maintenant j'accepte." Assurant qu'avoir un enfant, c'est "incroyable", Léa Seydoux raconte comment elle a vécu son premier accouchement et fait un "rapport à l'animalité". "Accoucher est une expérience exceptionnelle. J'en garde un souvenir ébloui. J'étais un animal, et on oublie que l'on est des animaux." Et de rajouter : "Et puis l'allaitement, donner le sein..."

Depuis que je suis mère, j'ai cette idée : je dois chasser la bête, nourrir un foyer

À la question de savoir si la maternité l'a changée, Léa répond pourtant "pas tant que cela", tout en avouant ressentir "une forme de puissance supplémentaire". "La maternité est un sujet complexe, mais perdure ce rapport à l'animalité, à notre corps, à nos seins, à notre sexe", philosophe-t-elle.

Et ce rapport quasi animal, la mère louve l'entretient également en écho au cinéma. Confiant ne pas avoir tourné depuis Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Léa Seydoux éprouve un "manque". "Depuis que je suis mère, j'ai cette idée : je dois chasser la bête, nourrir un foyer", lâche-t-elle. C'est donc une femme-actrice affamée qui s'est présentée devant les caméras de Thomas Vinterberg (Festen), elle qui tourne actuellement dans Kursk, aux côtés de Colin Firth et Matthias Schoenaerts. Elle sera ensuite dans Zoe, une autre production internationale réalisée par Drake Doremus (Equals), réunissant Ewan McGregor, Rashida Jones et Theo James.

Interview à retrouver en intégralité dans Marie-Claire, numéro de juin 2017.