Léa Seydoux : Sa petite nièce au doux prénom est trop craquante !

Née quatre semaines après le petit George, premier enfant de Léa Seydoux , la troisième fille de Camille Seydoux – soeur aînée de l'actrice – se porte à merveille. Le 30 juin, la styliste qui gère notamment les look de sa soeur, Adèle Exarchopoulos ou Bérénice Bejo annonçait la naissance de son bébé, une petite fille dont elle gardait encore secret le nom.

Depuis, Camille a multiplié les posts et fête sa nouvelle maternité avec un bonheur non contenu. Révélant au passage le nom de sa fille, laquelle porte le prénom d'Ava Bella, elle a posté plusieurs photos de son nouveau-né dont elle semble complètement gaga. Et on comprend pourquoi quand on voit son adorable bouille !