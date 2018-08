Adil Rami : Sa chérie Pamela Anderson convoitée par un milliardaire russe

Si tout se passe à merveille entre les tourtereaux, la Page Six affirme dans un article paru le 3 août qu'un admirateur de Pamela Anderson n'a pas fini d'espérer avoir sa chance un jour. Le prétendant n'est autre que le milliardaire russe Evgeny Lebedev. Ce journaliste de profession âgé de 38 ans et proche ami d'Elton John est notamment connu pour être le propriétaire des journaux London Evening Standard et The Independent. "Evgeny essaye de la ravir depuis des années. Il partage une même passion pour les arts et ils ont beaucoup d'intérêts communs. Les amis de Pamela pensent qu'il est parfait pour elle. (...) Il lui envoie fréquemment des invitations pour passer des vacances en Italie et en Angleterre", a confié une source. Fou d'animaux (comme Pamela !), Evgeny Lebedev publie régulièrement des photos de lui avec ses chiens.