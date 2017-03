Adixia (Les Marseillais) bisexuelle : Les candidates qu'elle a chauffées !

Le 7 mars dernier, Adixia révélait lors d'un Facebook Live organisé par Sam Zirah qu'elle était bisexuelle. Un sujet qu'elle a de nouveau abordé lors de son entretien En toute intimité avec le journaliste. Et cette fois-ci, la jolie Belge, que l'on peut voir actuellement dans Les Marseillais South America (W9), a été plus bavarde !

Après avoir confié qu'elle a "toujours eu une attirance envers les femmes" et qu'elle a vécu plusieurs histoires, notamment avec son ancienne meilleure amie, la compagne de Paga a admis : "Ça a commencé à 14 ans je pense. J'ai déjà eu une relation sexuelle avec des femmes. J'ai encore une attirance envers les femmes aujourd'hui, je ne vais pas mentir"

Une préférence sexuelle qu'elle assume entièrement puisque tous les candidats des Marseillais sont au courant. D'ailleurs, Adixia a révélé avoir une forte attirance pour l'une des habitantes du Sud : "J'ai une attirance extrême envers Stéphanie. Elle le sait très bien, toutes les filles sont au courant (...). Parfois quand on est en soirée, on se chauffait un petit peu quand elle était célibataire. Ça l'amuse, on en rigole."

Son autre coup de coeur ? Sa grande amie des Ch'tis Hillary : "Elle est aussi au courant que je suis bi et on en rigole." Mais que son Paga chéri se rassure, Adixia n'est pas près de la tromper avec une femme comme elle l'a précisé au journaliste.