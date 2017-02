Adixia (Les Marseillais) trompée par Paga : Elle boycotte l'émission !

Ne comptez pas sur Adixia pour commenter les épisodes des Marseillais South Africa (W9), diffusé depuis lundi 27 février.

Dès son arrivée en Argentine, son compagnon Paga a eu un coup de coeur pour Manon Rey Vandoorsselaere. Et plutôt que de s'en éloigner, le jeune DJ a préféré céder à la tentation. Manque de chance, Adixia a appris son infidélité lors de sa venue sur le tournage. Si elle a pris la décision de lui pardonner son écart de conduite, la jolie Belge ne l'a toujours pas digéré (et on la comprend !).

Aussi préfère-t-elle ne pas regarder les épisodes des Marseillais afin de ne pas souffrir davantage. "Désolée j'ai autre chose à faire, je ne regarderai aucun épisode. Mais merci quand même", a-t-elle répondu à un internaute qui s'inquiétait de savoir qu'elle allait découvrir le rapprochement Paga/Manon.