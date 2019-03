Affaire Christian Quesada : Prison, amende... Que risque-t-il ?

Mercredi 27 mars, la nouvelle a choqué tout le monde, Christian Quesada (54 ans), qui a participé 193 fois aux 12 Coups de midi et qui a remporté plus de 800 000 euros de gains grâce à l'émission, est accusé de "corruption de mineur", de "détention et de diffusion d'images pédopornographiques". Que risque l'homme qui a été placé en détention provisoire ?

Selon l'article 227-22-1 du code pénal, "le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre." Autant que l'on sache, Christian Quesada n'a pas rencontré la mineure âgée de 17 ans au moment des faits. C'est la plainte que cette jeune fille a déposée après les propositions indécentes de Christian Quesada qui a été à l'origine de son arrestation. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode au site de la station RTL.

Concernant la détention et la diffusion d'images pédopornographiques, selon l'article 227-23 du code pénal, "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques". La perquisition qui a eu lieu au domicile du joueur a révélé la présence dans ses ordinateurs de milliers de photos et vidéos compromettantes, "ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux". On ne sait pas encore si Christian Quesada, papa de deux garçons de 6 et 8 ans, fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet.

Autant dire que l'affaire est sérieuse.

Ce matin, Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 Coups de midi, a réagi sur les réseaux sociaux, faisant part notamment de son "sentiment d'horreur, de dégoût et de colère".

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.