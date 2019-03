Affaire Christian Quesada : Jean-Luc Reichmann exprime "son horreur"

Pour rappel, c'est la plainte d'une adolescente de 17 ans qui a alerté la police. En mai 2017, Christian Quesada, papa de deux garçons de 6 et 8 ans, s'est fait passer pour une mineure. "Il lui demandait de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles", a expliqué le procureur de la République de Bourg-en-Bresse Christophe Rode au site de la station RTL. Des avances que la jeune fille a refusées.

Après qu'elle les a alertés, les gendarmes de Belley, dans l'Ain, n'ont interpellé Christian Quesada que le 25 mars dernier à cause de ses nombreux voyages à l'étranger et l'ont placé en garde à vue. Durant ses interrogatoires qui ont duré deux jours, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. "Il se rend compte de la gravité des faits mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle", a précisé Christophe Rode, toujours à nos confrères.

En parallèle, une perquisition a eu lieu à son domicile. Dans ses ordinateurs, des photos et vidéos compromettantes ont été retrouvées par milliers, "ainsi que des documents qu'il aurait également diffusés sur des réseaux". L'ancien candidat de TF1 a donc été placé en détention provisoire par le juge des libertés. Une information judiciaire a été ouverte et le juge d'instruction chargé de l'affaire doit expertiser les disques durs de ses ordinateurs et tenter de savoir si cette vedette des jeux télévisés fait partie d'un réseau de partage de fichiers sur internet.

Christian Quesada est l'un des candidats phares des 12 Coups de midi. Au RSA et à la recherche d'un emploi avant sa participation, il a vu sa vie changer grâce à son beau gain remporté dans l'émission (plus de 800 000 euros) et ses 193 participations. L'homme, qui a été éliminé en janvier 2017, a notamment sorti son autobiographie (dans laquelle il parle de son penchant pour l'alcool à un moment de sa vie ou de son ex-compagne) et a reçu de nombreuses propositions de travail. Prochainement, un film sur sa vie devait voir le jour.

Rappelons que Christian Quesada reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier.