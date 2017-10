Affaire Gilbert Rozon : Son ex-collaborateur Alex Goude "estomaqué" !

Coup dur pour Gilbert Rozon. Le producteur québécois et juré de La France a un incroyable talent (M6) est accusé d'agression sexuelle, harcèlement et viol. Alors que les témoignages se multiplient, Gilbert Rozon s'est dit "ni en état ni prêt" à s'exprimer sur l'affaire. Alex Goude, qui a été animateur de La France a un incroyable talent, brise quant à lui le silence dans les colonnes de Télé Loisirs.

"Je suis surpris, comme tout le monde, j'imagine. Je suis étonné", lance-t-il. Et d'assurer qu'il n'avait jamais soupçonné un tel comportement de la part de Gilbert Rozon : "On rigolait quand même pas mal avec ce monsieur qui est aussi connu pour son humour malgré tout. Moi je ne sais rien. J'attends de voir, je suis comme tout le monde, je suis estomaqué." L'animateur de 42 ans assure avoir "passé huit années formidables sur cette émission" et n'avoir "jamais vu le moindre problème..." Alex Goude finit même par conclure : "Je suis peut-être aveugle. Évidemment, si c'est vrai, c'est un truc de fou."

Face au scandale, M6 avait dans un premier temps pris une décision radicale : déprogrammer cette douzième saison de La France a un incroyable talent, dont les épisodes des castings étaient déjà dans la boîte. Depuis, la chaîne a trouvé un compromis : ne pas diffuser ces cinq épisodes, mais maintenir les tournages des deux demi-finales et de la finale avec Hélène Ségara, Éric Antoine et Kamel Ouali. Et donc, sans Gilbert Rozon, qui ne sera pas remplacé. Le trio pourra tout de même s'appuyer sur Soprano puis Amir, qui auront la possibilité d'envoyer des artistes directement en finale grâce au Golden Buzzer.

Alors que l'émission devait débuter ce jeudi 26 octobre 2017, elle sera remplacée par Recherche appartement ou maison. Les jeudis 2 et 9 novembre, la chaîne diffusera Cauchemar en cuisine. La France a un incroyable talent revient sur M6 dès le jeudi 16 novembre 2017 à 21h.